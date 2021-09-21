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ربيع: إيرادات قناة السويس من يناير حتى أغسطس 2021 بلغت 4 مليارات دولار

زيادة قدرها 11.6% عن نفس الفترة من 2020

كتب:

شريف سليمان
10:39 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الفريق أسامة ربيع.. رئيس هيئة قناة السويس

الفريق أسامة ربيع.. رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ مصر تعيش مرحلة جديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد خلالها المصريون جديدا يضاف إلى بلدهم مع إشراقة كل صباح، حتى بات من الصعب على المراقبين والمتابعين أن يلاحقوا ما تم من إنجاز يشهد له العالم أجمع، وترصده المؤسسات الاقتصادية والتنموية والمالية المتخصصة.

وأضاف ربيع خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تآسيا بدعم الرئيس السيسي، تواصل هيئة قناة السويس تحقيق أرقام قياسية في عبور السفن من الأنواع والأحجام كافة، وتحقق عائدا من العملات الصعبة يمثل تعزيزا للاقتصاد المصري، كما تحرص على جذب المزيد من الملاحة الدولية».

وتابع: «في الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الحالي، مرّت 13317 سفينة مقابل 12482 سفينة في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.7 مليون طن، أما الحمولة الصافية فقدّرت بنحو 826.1 مليون طن في 2021 مقارنة بـ772 مليون طن بزيادة قدرها 7%، أما الإيرادات فهي 4 مليارات دولار في الفترة المذكورة من العام الحالي مقابل 3666 مليون دولار بزيادة قدرها 11.6%».

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