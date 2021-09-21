زايد: تأهيل محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل خلال أيام

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه خلال أيام سيتم تأهيل محافظات المرحلة الثانية تمهيدًا لدخولها في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة أنه يتم افتتاح اليوم مشروعات في السويس وسانت كاترين والرويسات ضمن مشروعات محافظات التأمين الصحي بالمرحلة الأولى.

افتتاح 3 مستشفيات في جنوب سيناء

وأضافت «زايد»، خلال لقاء على هامش بحفل افتتاح عددا من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دشن منظومة التأمين الصحي في بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء كمرحلة أولى، ونشهد اليوم افتتاح مزيد من المنشآت في التأمين الصحي بجنوب سيناء، مستشفيات مثل سانت كاترين وطابا وأبورديس.

إنشاء مستشفى الطور التعليمي بتكلفة 2 مليار جنيه

وأشارت إلى أن جرى تطوير 100% من الوحدات والمراكز الصحية في جنوب سيناء، وتطوير كل المنشآت في جنوب سيناء، وعلى وشك الانتهاء من مستشفى الطور، والتي تعد الحدث الأبرز في المحافظة، إذ أنها مستشفى تعليمي كبيرة للغاية، يتخطى تكلفتها 2 مليار جنيه.

مصر دخلت الموجة الرابعة.. وهناك وفرة في اللقاحات

وعن وضع كورونا في مصر، قالت إن العالم يشهد حاليا انحسار الموجة الرابعة بينما مصر تشهد الدخول في الموجة الرابعة، ناصحة المواطنين الإقبال على تلقي اللقاح، «إحنا عاملين الكثير من المبادرات لتشجيع المواطنين على التسجيل وأخذ اللقاح، فهناك وفرة في الإنتاج المحلي أو من الاستيراد، وبنطلب من كل المواطنين فوق سن 15 سنة، عنده أمراض أو لا يروح وياخد اللقاح».

وبدأ حفل الافتتاح المقام بمحافظة السويس، بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى محافظة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء.