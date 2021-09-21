خطوات استلاف رصيد لعداد الكهرباء مسبق الدفع لمدة 48 ساعة

كثيرًا ما نتعرض لمواقف محرجة، إذ تنقطع الكهرباء بسبب نفاد الرصيد في العدادات مسبقة الدفع، في الساعات غير الصديقة، وعدم القدرة على الذهاب إلى أحد منافذ الشحن لإعادة التيار، لذا تتيح الشركة القابضة للكهرباء، إمكانية استلاف رصيد من شركة التوزيع لمدة 48 ساعة، ويجرى الخصم بعد الشحن مباشرة.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، خطوات استلاف رصيد من عداد الكهرباء المسبق الدفع التابع لشركة توزيع الكهرباء الرسمية، في التقرير التالي..

العدادات التي يمكن استلاف الرصيد منها

وبحسب شركة توزيع الكهرباء، فإن العدادات المسبقة الدفع هي التي تتيح لها استلاف رصيد، ضمن أنواع معينة من العدادات مسبوقة الدفع التي تنتج من 2019 إلى الآن، أما العدادات القديمة، فلا تتوافر بها هذه الخاصية.

خطوات استلاف الرصيد من عدادات مسبقة الدفع

ولكي يتمكن صاحب العداد من استلاف الرصيد لمدة 48 ساعة، وإعادة الشحن لدى شركات التوزيع الكهرباء، يجرى وضع الكارت بشكل مقلوب في العداد، مع العلم أن العدادات مسبوقة الدفع تمنح إنذارا قبل انتهاء الشحن، أيا كان اليوم، كما أنه لا يوجد ضرورة لشحن العداد بداية الشهر فقط، وتمكن هذه الخاصية المواطنين من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء، وتخصم قيمة الاستهلاك عند شحن رصيد بالعداد بشكل مباشر.

- أما في حالة واجه العميل أي مشكلة مع العداد، فيمكنه التواصل مع شركات توزيع الكهرباء عبر التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو الدخول على الموقع الالكتروني للجهاز من هنـــا، أو من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org، أو الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).