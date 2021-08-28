منها «LOU bott» و«ERR1».. تعرف على دلالة مصطلحات «عداد الكهرباء»

مع انتشار عدادات الكهرباء الذكية في منازل المشتركين، بسبب قدرتها على التحكم في استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاكها ومتابعة الرصيد، يظهر بشاشة العداد فى بعض الأحيان كلمات غريبة أورموز قد لا يفهمها المواطن، ولا يعرف كيفية التصرف حال ظهورها.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن»، للقراء في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض أهم الكلمات والرموز التي قد تظهر على عداد الكهرباء مسبق الدفع، وكيفية التعامل معها.

- Lou bott

هذه الكلمة هي اختصار لـ«low battery»، وتعني انخفاض قدرة البطارية، فالعدادات مسبقة الدفع يتم تركيبها ببطارية مهمتها تشغيل لمبات الإنذار والاستهلاك، وغيرها، وهي صالحة لمدة 10 سنوات، وبمجرد ظهور تلك الجملة على شاشة العداد يجب ابلاغ الشركة التابع لها محل السكن، لتغير البطارية، ودفع رسوم قيمتها 50 جنيه.

- Err-1

تعني أن كارت العداد تالف أو لا يمكن قراءته، ويكون الحل، من خلال استخراج بدل تالف من شركة التوزيع التابع لها محل السكن.

- Err-0204

ظهور هذا الكود، يعني امتلاء ذاكرة العداد الذكي، ولا يمكن استقبال أي بيانات جديدة من الكارت، ويجب في تلك الحالة التواصل مع الشركة التي تقوم بإعادة «تصفير» أو تشغيل الكارت من جديد.

- Err- 1091

يدل على وجود مشكلة بتغير وقت العداد أو أن كارت الإطلاق انتهت فترة صلاحيته، وفي تلك الحالة يجب الذهاب إلى مقر شركة توزيع الكهرباء، حتى تتمكن من استخراج بدل تالف للكارت، أو ضبط الوقت من قبل الموظف المختص.

- Err-0201

ويعني أنه حدث خطأ فى البيانات الخاصة بتاريخ العداد، وفي تلك الحالة يجب تقديم طلب لإعادة برمجة العداد.

- Err- 0400

يظهر هذا الكود في حالة كان هناك فرق في الشحنات بين البرنامج والعداد، وفي تلك الحالة يجب إعادة تهيئة العداد في الشركة.

- Err-03

يعنى أن العداد خارج تهيئة المصنع أو أن الكود الذي تم إدخاله غير صحيح، وفي تلك الحالة يجب الاستعانة بأحد مهندسين شركات توزيع الكهرباء لإعادة برمجة العداد وإدخال الكود بشكل صحيح.

- Err-0500

وتعني أنه تم إخراج الكارت قبل قراءته بصورة كاملة، وفي تلك الحالة يجب إعادة الكارت إلي المكان المخصص والانتظار حتى قراءة البيانات بشكل سليم.

- Err-0200

يعني الكود أن العملية التي تمت على الكارت غير صحيحة، ويجب في تلك الحالة الرجوع إلى آخر عملية وإعادة تنفيذها مرة أخرى على الكارت.