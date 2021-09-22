ضبط 12 كيلو حشيش بحوزة شخصين في القاهرة

أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات ملك أحدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.