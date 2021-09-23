أستاذ فيروسات: مصر استقبلت أكثر من 33 مليون جرعة للقاح كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات في جامعة الزقازيق، إن مصر استقبلت خلال الفترة القليلة الماضية نحو 33 مليون و668 جرعة من 5 لقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى وجود زيادة في أعداد الإصابات في مصر بشكل نمطي وليس تضاعفي، كما أن عدد الوفيات بسيط إلى حد ما.

منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن التحور الحالي لكورونا لن يكون الأخير، لأن التحورات مستمرة والانتشار سيكون أسرع، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر منعا للاستهتار والتراخي فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما حذرت من النزعة القومية واستحواذ الدول الغنية على اللقاحات، وبخاصة أن 90% من سكان قارة أفريقيا لم يحصلوا على الجرعات حتى الآن.

وأكد شاهين، أن الطلاب لن يخضعوا لفحوصات كورونا فقط، ولكن سيجرى الاطمئنان عليهم من خلال الفحوصات الطبية بشان عدم إصابتهم بأمراض أخرى: «من المنتظر أن يخضع الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس لكشوفات فيروسي كورونا وسي والسمنة والسكر وصحة الإبصار والسمع، بعدما وقعت مصر اتفاقيات لتصنيع التطعيم وتصديره لدول قارة أفريقيا بعد ذلك بشكل موسع».

وأشار أستاذ علم الفيروسات في جامعة الزقازيق، إلى أن أي تطعيم يكون محفزا للجهاز المناعي وأذرعه المناعية، ويكون له مردوده الطيب فيما يتعلق بالمناعة المجتمعية، لافتًا إلى انتشار مراكز اللقاحات في أنحاء الجمهورية من أجل تطعيم المواطنين.