ربة منزل تتهم تلميذا بهتك عرض طفلها في الغربية

حررت ربة منزل بقرية «قصر بغداد»، التابعة لمركز كفر الزيات في الغربية، محضرا اتهمت فيه تلميذا بالمرحلة الإعدادية مقيم بذات القرية، بهتك عرض ابنها، 10 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، أثناء لعب كرة القدم.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بتحرير المدعوة «د.ا»، ربة المنزل، محضرا، اتهمت فيه «م.ح.ف»، 15 عاما، بالتعدي جنسيا على ابنها «ح.ا»، 15 تلميذ بالمرحلة الإعدادية، مشيرة إلى أن ابنها اعتاد على لعب كرة القدم داخل المدرسة، وأن المتهم استغل وجوه في المدرسة واعتدى عليه.

وأضافت في المحضر انها علمت بالواقعة من شقيقة المجني عليه عندما أخبرها زملاء الطفل بقيام المتهم بهتك عرضه والتعدي جنسيا على شقيقها داخل المدرسة، وأن ابنها خاف من إبلاغها بسبب تهديد المتهم بالتعدي عليه بالضرب، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نيابة مركز كفر الزيات تحبس المتهم وتأمر بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه

من جانبة قرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض والتعدي جنسياً على المجني عليه كما قررت النيابة توقيع الكشف الطبي على الطفل وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.