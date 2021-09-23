مسؤولون بالتعليم يكشفون تفاصيل إجراء مسحتين كل أسبوع للمعلمين غير الملقحين

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، تفاصيل إجراء مسحتين للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا، مرتين كل أسبوع.

وأوضحت المديريات، أن أي مسحة خاصة بفيروس كورونا، تتم بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان في كل محافظة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة سير العملية التعليمية والإجراءات الوقائية.

«أبوزيد»: سيتم إجراء المسحة بالتنسيق مع مديرية الصحة في المحافظة

يقول الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، إن المديرية انتهت من كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدا أنه جرى التنبيه على جميع المدارس، بضرورة مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية وقياس درجة الحرارة بصفة مستمرة.

وأضاف «أبوزيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إجراء مسحتين كل أسبوع للمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات والمدارس، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، موضحا أن ذلك يتم من خلال مديرية الصحة في المحافظة: «المعلم بيروح المديرية يعمل المسحة مجانا، وبيسلم لإدارة المدرسة ما يثبت عدم إصابته بالفيروس».

«عبدالتواب»: تفعيل مراكز تطعيم لكل مجموعة من المدارس لإجراء المسحات

وتابع مدير المديرية، أنه في حالة اشتباه المعلم أو إصابته بفيروس كورونا طبقاً للمسحة التي يجريها يتم إتخاذ الإجراءات الوقائية بعد ذلك والتي تتمثل في منح المعلم فترة حجر صحي تحت إشراف الطبيب لحين تعافيه تماماً وعدوته للعمل.

من جانبه أكد محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه سيتم إجراء مسحة مرتين كل أسبوع للمعلمين طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن المسحة تتم في مراكز تلقي لقاح كورونا والتي تخصصها المديرية لكل مجموعة من المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن الإجراءات الوقائية وتفعيل مجموعات التقوية في المدارس.

«عبده»: عدم السماح لأي معلم بدخول مقر العمل دون الحصول على لقاح كورونا

وفي سياق متصل، مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنه تم الانتهاء من تطعيم غالبية المعلمين بلقاح كورونا تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن جميع أعمال التطعيم تمت بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بعدم السماح لأي معلم بدخول مقر العمل دون الحصول على لقاح كورونا.