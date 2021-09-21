معلومات عن «معا نطمئن» للتطعيم ضد كورونا بأسوان.. تنطلق 25 سبتمبر

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استعدادات مديرية الصحة لانطلاق مبادرة «معاً نطمئن.. سجل الآن» التي دشنتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة.

معلومات عن المبادرة

وتقدم «الوطن» بعض المعلومات والتفاصيل عن المبادرة التى ينتظرها المواطنون في محافظة أسوان بمراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو».

- تجوب المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

- تساعد المواطنين في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

- محافظ أسوان وجه بقيام مجموعة من الأتوبيسات المجهزة التابعة لديوان عام المحافظة بدعم مديرية الشئون الصحية لتجوب كافة القرى والمدن والمراكز .

- يضم كل أتوبيس فريقاً من التواصل المجتمعي بالمديرية والذين يرتدون زياً مخصصاً ، ومزودين بأجهزة «تابلت».

- يسجل الفريق بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

- الحملة ستنطلق بميدان المحطة (ميدان الشهداء) بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهر كامل.

- تضم المبادرة فرقا متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين سجلوا من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

- تم تجهيز 7 مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم على مستوى المحافظة وهي بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.

على جانب آخر، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء حازم عزت، بتفقد سيارة فنطاس مياه بسعة 10 أمتار مكعبة سيتم استغلالها للمساهمة فى دعم السيارات والمعدات الخاصة بتوفير مياه الشرب لأهالى قرى العلاقى جنوب أسوان بالجودة المطلوبة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى ضمن أسطول المعدات والسيارات الجديدة بالخطة الإستثمارية الموحدة 2020/ 2021 بتكلفة إجمالية 26.7 مليون جنيه ، وقد كشف اللواء أشرف عطية بأن المعدات والسيارات الجديدة تشمل عدد 5 مكبس سعة 18 طن لنقل القمامة والمخلفات من مواقع جمعها إلى المدفن المحكوم ، بجانب 6 سيارات قلابات سعة 6 طنورى أشجار 4 أطنان وفنطاس مياه 10 أطنان، بالإضافة إلى 9 لوادر كبيرة وصغيرة ، فضلاً عن مكنسة لرفع الأتربة ، كما وجه محافظ أسوان المسئولين بضرورة الإهتمام بإجراءات أعمال الصيانة الدورية للمعدات لضمان أداء عملها بالشكل المطلوب.