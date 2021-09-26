«التعليم» تكشف نظام المدارس 2021.. وطرق التدريس والتقييم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام المدارس 2021 وطرق التدريس والتقييم، مؤكداً أن الدراسة حضورية في المدارس وسيتم تفعيل الحضور والغياب اعتباراً من أول أيام الدراسة، مع مراعة تكثيف الإجراءات الاحترازية المشدد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه تم الإعلان عن الخريطة الزمنية للدراسة والتي تبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل في جميع المدارس.

وترصد «الوطن» في السطور التالية طرق تقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي

- اللون الأزرق يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات وهو من 85 إلى 100.

- اللون الأحمر يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات من 1 لأقل من 50.

- اللون الأصفر يوضح أنّ المتعلم يحتاج إلى بعض الدعم 50 لأقل من 65.

- اللون الأخضر يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف من 65 إلى 85.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تقدير درجات طلاب الصف الرابع الابتدائي

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

- يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

أدوات تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي- الاختبارات.

- المواظبة على الحضور.

- تقويم تكويني.

- معدل حضور لا يقل عن 80%.

- المهام الأدائية.