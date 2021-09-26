«رانيا» تطرح شنط يد من الخشب: «بحاول أقدّم طاقة إيجابية للناس»

قررت رانيا سالم، من محافظة الجيزة، المشاركة فى معرض «ديارنا» للعام الثانى على التوالى، بعدما علمت بإقامة المعرض هذا العام، لرغبتها فى إكمال ما بدأته فى المعرض السابق، حيث كانت تهدف إلى خلق نوع جديد من الفن يتماشى مع الذوق العام ويعكس التراث المصرى القديم ويجعل الأجيال الجديدة ترى ما كان عليه الفن سابقاً.

حرص الدولة على استمرار هذه النوعية من المعارض التى تشجع صغار الحرفيين، وتمنحهم مساحة جيدة للإبداع، كان سبباً فى إقامة المعرض هذا العام رغم تفشى فيروس كورونا الذى كبّل العالم منذ بداية ظهوره أواخر عام 2019.

تزيين الأخشاب القديمة من أكثر الأمور التى تحبها رانيا وتعتبر أنه فن لا بد له أن يعيش وينتقل من جيل إلى جيل حتى لا يأتى اليوم الذى تندثر فيه هذه المهنة، وقالت: «بعمل شغل مختلف وجديد، كل الناس بتشتغل حفر لكن بدون الفراغات، أنا زيّنت الفراغات دى بأحجار كريمة علشان نسحب الطاقة السلبية وندى الناس أمل فى بكرة».

لم تكن فكرة تزيين فراغات الخشب هى الأمر الوحيد التى تميزت به السيدة الثلاثينية، حيث قررت تصنيع شنطة من الخشب، وهو الأمر الذى يُعد غريباً وبشدة، نظراً لأن الشنط تُستخدم داخل المنزل، وأضافت: «عملت شنط خشب من بره بطريقة مبتكرة ومن جوه عملتها بجلد علشان نعمل جيوب، والفكرة نجحت وعجبت ناس كتير لأنها عملية مش ديكور بس».

منذ عامين ونصف بدأت «رانيا» الاهتمام بالخشب والحفر عليه بعدما شعرت بأن هذا المجال سيحقق لها أحلاماً متعددة، لذا تنوُّع معروضات الخيمة الخاصة بها داخل المعرض جعلها تتمكن من تسويق المنتجات بسهولة، وهذا ما دفعها إلى ابتكار أشكال جديدة من الأعمال الفنية التى ترتبط بالأخشاب، وتابعت: «المعرض فرصة للإبداع وننتظر دعماً أكبر لكل الفنون والحرف فى مصر علشان نقدر نرجّع زمان زى ما كان».