تطوير عشوائيات القاهرة: مشروع «بسكلتة» أحد أهم عناصر تطوير المحافظة

قال المهندس خليل شعث رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة وأحد المسؤولين عن مشروع «بسكلتة» إن المشروع يدعم قيادة الدراجات ويعتبر أحد أهم عناصر تطوير المحافظة ككل، بداية من شارع التحرير وبالتزامن مع فتح الحضارة، لافتًا إلى أنه جاري تطوير شارع طلعت حرب وشارع مصطفى كامل.

توسيع عرض أرصفة وسط البلد 5 متر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن الدولة تستهدف زيادة عرض الأرصفة بواقع 5 أمتار لتسهيل حركة المشاه بأريحية في منطقة وسط البلد مع الحفاظ على عدد السيارات التي تستوعبها المنطقة مع وجود مسارات للدراجات بما يحقق الانسيابية والحفاظ على الحركة التجارية.

وتابع أن هذا الأمر سيتم من خلال إعادة تخطيط الشوارع بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور حتى بما يحقق زيادة حركة المشاه عبر الأرصفة مع زيادة عرضها إلى 5 أمتار ووجود مسارات لمشروع الدراجات عبر توسيع الأرصفة.

مسار الدراجات ستكون ضمن الأرصفة

وذكر أن التجارب العالمية في مجال الدرجات جعل مسار الدراجات ضمن الأرصفة وذلك رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، «إزاي هتبقى الدرجات على الرصيف؟»، قال: «يكون منفصل عن المشاه، ولكن على الرصيف، وهي تجارب معظم دول العالم، وعمومًا فإن توسيع حارة المشاة سييحقق النتيجة والأمن والسلامة للسيارات والمشاه».

وأكد أن العمل يتم الآن على الأرض بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في شارع طلعت حرب وميدان مصطفى كامل: «في 29 أغسطس جرى تنفيذ الاتفاق المبرم عبر التحالف المصري الدنماركي للدعم تكنولوجيًا حيث سيكون عدد المحطات 40 محطة قريبة من محطات المترو والأتوبيس أو أماكن التجمع الرئيسية، ويكون في كل محطة عدد معين من الدراجات: «سنوفر كافة حلول الدفع أو الاشتراك في الخدمة سواء عبر التطبيق أو الاشتراك الشهري لإدارة نظام تشغيل الدراجات».

ولفت إلى أن الحكومة لن تتدخل في إدارة المشروع، وسيسند إلى الشركة الفائزة، وهي شركة مصرية دانماركية ويبقى دور الدولة كمراقب ومنظم: «خلال 3 أو 4 شهور سنرى عددًا من المحطات على الأرض وسنرى باكورة الدراجات المنطلقة في الشوارع خلال نفس الفترة كحد أقصى».