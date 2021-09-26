النيابة تحقق في واقعة مقتل تاجر على يد شقيقه بقطار المنوفية

بدأت نيابة السادات في المنوفية، التحقيق في واقعة مقتل «تاجر عسل»، على يد شقيقه داخل قطار المناشي «السادات - إيتاي البارود»، بعد أن أطلق المتهم 3 أعيرة نارية على رأس شقيقه، ما أدى إلى وفاته في الحال، ولاذ المتهم بالفرار بعد ارتكاب جريمته التي هزت الشارع المنوفي، وأصابت ركاب القطار بالفزع والرعب .

القبض علي المتهم بقتل شقيقه في قطار المنوفية

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، أمس السبت، في إلقاء القبض على المتهم بقتل شقيقه داخل قطار المناشي بمحطة الخطاطبة، بعد مراجعة كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات السرية، التي أشارت إلى أن مرتكب الواقعة هو شقيق المجني عليه، وأقدم على الجريمة لخلافات مالية بينهما.

وسادت حالة من الفزع بين أهالي قرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، عقب مقتل شخص داخل قطار المناشي أثناء مرور القطار، حيث دخل المتهم للقطار وأخرج سلاح ناري، وأطلق النيران تجاه آخر أثناء وجوده داخل القطار، ما أدي إلي وفاته، وسط صراخ وفزع الجميع.