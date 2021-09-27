مدبولي: اللي اتصرف بسيناء في 6 سنوات لم ينفق عليها منذ تحريرها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ كل ما تمّ إنجازه في سيناء وحتى عام 2014 استثماراته لم تتجاوز بضع عشرات من المليارات، «اللي اتصرف بسيناء في 6 سنوات لم ينفق عليها منذ تحريرها، وعلشان نقول إنَّه النهاردة الدولة المصرية أنفقت وبتنفق 700 مليار جنيه، لازم نقول كيف كانت رؤية الدولة للإسراع بتنمية سيناء، فهذه المشروعات تغطي محاور كثيرة جدًا».

مدبولي: كل مشروع نفذناه بسيناء يسجل رقما قياسيا بسرعة الإنجاز

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أنَّه بمجال الربط بين سيناء والدلتا وباقي مصر، وتعظيم الاستفادة من محور قناة السويس كان المشروع العملاق الأول الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي هو إزدواج قناة السويس، وكانت سيناء بها نموذجًا لعدد كبير من المشروعات العملاقة، وكل مشروع منها يسجل رقما قياسيًا من الحجم، ومن الضخامة وسرعة الإنجاز في أقل فترة زمنية ممكنة، ومنها قناة السويس التي تم تنفيذها وتدشينها وافتتاحها في خلال عام واحد فقط.

المحطة تبدأ بمصرف بحر البقر حتى شرق بورسعيد

ويضم مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتتضمن المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطيء وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية، كما تضم المحطة مبانى إدارية وتشمل المبنى الرئيسى ومبانى العاملين والكيماويات والكلور والأوزون ومولدات ومحولات وورش ومسجد وشبكات الطرق الداخلية وأعمال تنسيق الموقع العام.