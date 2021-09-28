ضبط صاحب «وصلة دش» لبث القنوات المشفرة لمشتركين بمقابل شهري بالدقهلية

تلقى قسم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا، بقيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، بإنشاء شبكة بث هوائي بمنزله وتثبيت وحدة البث الهوائي أعلى سطح عقار «مستأجر»، لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح من الجهات المختصة عن طريق استقبالها من القمر الصناعي، وإعادة تشفيرها بترقيم خاص عبر ترددات وربطها بأجهزة الريسيفر المعدة لتوزيعها على المشتركين نظير مبالغ مالية والانتفاع بدون وجه حق عن طريق وسائل تقنية المعلومات بالبث المسموع والمرئي لعملائه بالمخالفة للقانون.

المضبوطات:

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال إدارته لنشاطه الإجرامي، وتم ضبط مكونات وحدة البث الهوائي، كالآتي: (أجهزة ريسيفر – راوتر إنترنت – 3 سويتش للاتصال بالإنترنت- جهاز إنكودر لتجميع القنوات وتخليق التردد – وحدة كمبيوتر محمل عليها برامج خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية المختلفة – 3 قطع إشارة LNB – 2 مشترك كهربائي – شاشة تليفزيون – عدد من أجهزة استقبال وتخليق الترددات وتوليد الشفرات – 4 «أنتنا» خاصة بأجهزة الريسيفرات لتوصيلها بالإنترنت الهوائي– جهاز دافع إشارة لبث الترددات ملحق به أنتنا – جهاز باور).

المتهم يعترف بإنشاء شبكة بث هوائي دون الحصول على التراخيص

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بإنشاء شبكة بث هوائي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتوزيع التردد على عملائه نظير مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وكذا جرائم القرصنة في مجال البرمجيات والبث الفضائي.