إعلان تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «الفيوم مدينة نظيفة» (صور)

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «الفيوم مدينة نظيفة»، اليوم الأربعاء، موضحاً أنّ المبادرة تهدف إلى رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة، من خلال الجمع المنزلي للقمامة، بالتعاون بين مجلس مدينة الفيوم، وجمعية صلاح الدين للتنمية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، وكذا تحسين مستوى النظافة العامة، حيث جرى توقيع بروتوكولات التعاون بين الجهات الشريكة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم.

جمع القمامة من المنازل بالفيوم

وقال محافظ الفيوم، في بيان صحفي، اليوم، إنّ مبادرة «الفيوم مدينة نظيفة»، تهدف إلى تحسين الظروف البيئية من خلال الجمع المنزلي للقمامة، فضلاً عن عمليات التطوير والتجميل، من خلال منظومة متكاملة بالتنسيق بين جمعية صلاح الدين الأيوبي ومجلس مدينة الفيوم، ومديريتي التربية والتعليم والزراعة، موجهاً الشكر لجميع شركاء المبادرة.

انطلاق حملات النظافة بمنطقة المسلة

وأضاف محافظ الفيوم، أنّ المبادرة تبدأ أعمالها بمنطقة المسلة كمرحلة أولى، لافتاً إلى توفير المعدات والعاملين ومستلزمات الحماية الشخصية لهم لتحقيق المستهدف من المبادرة، مؤكداً تطبيق المبادرة تباعاً في باقي مناطق مدينة الفيوم، فضلاً عن المراكز والقرى وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، كما توفر المبادرة العديد من فرص العمل.

جمع القمامة والمخلفات بأجر رمزي

وأشار محافظ الفيوم إلى أنّ جمع المخلفات من الوحدات السكنية والمنشآت التجارية، سيكون بأجر رمزي، مع مراعاة أن تتكامل أعمال جمع القمامة مع أعمال النظافة والتجميل والتطوير، لافتاً إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مثل تلك الفعاليات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

التخلص الآمن من القمامة والنفايات

وأكد المحافظ على التخلص الأمن من القمامة والنفايات، وتكثيف التوعية بأهمية النظافة وتحسين البيئة من خلال الدور المحوري لمسئولي مديرية التربية والتعليم، مشيراً إلى أنّ تلك الفعاليات هي المرحلة الأولى للمبادرة وتستمر لمدة شهر.

إلزام الجمعية بجمع المخلفات بالمنطقة

وقع البروتوكول الأول أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومحسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، ويهدف البروتوكول إلى إلزام الجمعية بجمع المخلفات من الوحدات السكنية، والتجارية، والصناعية، بمعرفة العمالة التابعة للجمعية والمخصصة لهذا الغرض، وكذا نقل المخلفات العضوية إلى المحطة الوسيطة «مصنع تدوير القمامة بالعدوة»، على أن يقوم مجلس مدينة الفيوم، بتوفير السائقين والسيارات والمعدات لنقل ورفع المخلفات وأعمال النظافة الدورية.

ندوات عن طرق الزراعة الحديثة

ووقع البروتوكول الثاني وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ورئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والذي يهدف إلى تنظيم ندوات توعية لصغار المزارعين، عن طرق الزراعة الحديثة، والتسويق، واستخدام الأسمدة الحيوية، وترشيد المياه، وزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاج، بالإضافة إلى تدريبات عن تعلم طرق الزراعة الحديثة، وأساليب الحصاد والتداول والتخطيط، وإدارة المشروعات الزراعية، فضلاً عن المشاركة في عمل زيارة عملية وتطبيقية، للمزارع والشركات المتخصصة في مجالات التدريب.

دعم طلاب المدارس في الأنشطة

ويهدف البروتوكول الثالث إلى التعاون بين جمعية صلاح الدين ومديرية التربية والتعليم في دعم ومشاركة طلبة المدارس في تنفيذ الأنشطة المهنية، واليدوية، والزخرفية، والتكنولوجية، وتنظيم حملات توعية وورش ودورات تدريبية بالمدارس، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات تجميل البيئة والأنشطة.