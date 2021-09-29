واجهات على الطراز الفرعوني لكليات العلوم والتربية بالأقصر

أجرى رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمد محجوب عزوز، جولة ميدانية داخل مدينة طيبة شمال المحافظة، اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من مباني الكليات ومنشآتها الجديدة، ومتابعة آخر الاستعدادات للعام الجامعي الجديد، فضلاً عن متابعة آخر التطورات وأعمال التشطيبات النهائية بمنشآت الجامعة، حيث استهل رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى كلية السياحة والفنادق، يرافقه أمين عام الجامعة جمال السيد، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

جولة لرئيس الجامعة داخل مباني طيبة

كما تضمنت جولة رئيس جامعة الأقصر داخل مدينة طيبة، تفقد ومتابعة مكاتب أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن المكاتب الإدارية وكذلك القاعات الدراسية وبعض المعامل الموجودة داخل الجامعة والمكتبة، لمتابعة متطلبات الكلية، والتأكيد على توافر جميع المستلزمات والاحتياجات الخاصة بها تمهيداً لبدء العام الدراسي الجديد، مع الاطمئنان على مدى اتباع معايير الأمن والسلامة داخل الكلية، مع التشديد على المتابعة بشكل دوري ومستمر لجميع أعمال الصيانة داخل مبنى الكلية.

تنفيذ 70% من التشطيبات بكليتي العلوم والتربية

وفي إطار جولته داخل جامعة الأقصر، تابع «محجوب» آخر الأعمال وسير التشطيبات النهائية داخل كليتي العلوم وكذلك التربية، ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال والتي تخطت 70%، ويجري استكمال بقية الأعمال عقب الإنتهاء من تركيب أعمال السباكة والكهرباء، ومن المقرر بدء طلاء واجهات الكلتين الرئيسية بداية من الأسبوع القادم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي نهاية جولته، طلب رئيس جامعة الأقصر من مهندسي المشروع، تصميم الوجهات الرئيسية للكتين على الطراز الفرعوني، مع التأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بإنهاء التشطيبات النهائية خلال شهر واحد كحد أقصى.