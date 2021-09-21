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محمود مسلم

ضبط تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال بالقاهرة

كتب:

الوطن
01:57 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم «4 أشخاص» مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة ومطروح لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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