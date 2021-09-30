التحفظ على 300 كيلو سكر تمويني في حملات بالإسكندرية

تحفظت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة ، على 300 كيلو جرام سكر تمويني خلال حملة على أسواق المدينة، تنفيذا لتعليمات المحافظ ومجلس الوزراء بتشديد اتلرقابة على الأسواق.

وشنت إدارة تموين وسط الإسكندرية برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة، وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة، و أحمد هيبة وأحمد عبد الرحيم مفتشي الإدارة، حملات تموينية، أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل بمنطقة «أبيس»، محملة بكمية من السكر التمويني المدعم قدرت بـ300 كجم بغرض بيعها فى السوق السوداء، وتحفظت الحملة على السيارة والكميات المضبوطة من السكر المدعم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم للعرض على وكيل النائب العام، لمباشرة التحقيقات.

ضبط سكر ناقص الوزن في أسواق برج العرب بالإسكندرية

في ذات السياق، شنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة، حملات تموينية، أسفرت عن ضبط سوبر ماركت بداخله سكر حر ناقص الوزن بمقدار 70 جم في الكيلو الواحد، وتم التحفظ على 700 كيس سكر ناقص الوزن مدون عليها واحد كجم.

كما كشفت الحملة عرض السوبر ماركت سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على 6 كيلو زبدة معبأة في أطباق فويل غير مدون عليها بيانات، و16 طبق فويل بداخله سجق مجهول المصدر، و جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتحرير المحضر اللازم للعرض على وكيل النائب العام لمباشرة التحقيقات.