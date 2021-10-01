«بدران»: مناعة سينوفارم وأسترازينيكا تتراوح من 9 أشهر إلى سنة

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن نجاح مصر في إتاحة لقاحات فيروس كورونا، وتوطين صناعتها، يعد إنجازا حضاريا يؤدي إلى اللحاق بركب الدول التي نجحت في تقليل معدلات الانتشار، وتمنع انتشار الفيروس داخل المجتمع.

المتحورات الجديدة تهدد المجتمعات

وأضاف بدران، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي باسم طبانة: «كلما زادت معدلات الانتشار، كلما زادت معدلات الطفرات وبالتالي ظهور المتغيرات والمتحورات الجديدة، وهو ما يهدد البشر والمجتمع بشكل عام».

دعوة إلى الحصول على لقاحات كورونا

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يجب على المواطنين الإسراع إلى التسجيل والحصول على اللقاحات، لافتًا إلى أن بعض الجرعات قد تحتاج إلى جرعة منشطة مثل لقاح فايزر.

وأشار، إلى أن التطعيمات الموجودة في مصر آمنة وفعالة، موضحا أن لقاحات أسترازينيكا، سبوتنيك V، جونسون أند جونسون، سينوفارم، وسينوفاك تكسب الجسم مناعة تتراوح ما بين 9 أشهر إلى 12 شهرا، مقارنة بـ6 أشهر للقاح فايزر.

ولفت إلى أنه من المتوقع إجراء بعض التغييرات على تصنيع اللقاحات من أجل مواجهة سلالات كورونا، كما أن هناك توقع بدمج لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا، مشددًا على أن العالم يخوض حربا ضد فيروس كورونا، وبالتالي فإن الحفاظ على الوضع المستقر في مواجهة هذه الجائحة يتطلب المزيد من التطعيم والتدابير الوقائية.