ضبط «عصابة الـ11» للإتجار بالمخدرات وغسيل 90 مليون جنيه

ألقت قوات الأمن القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، التي وصلت قيمتها إلى نحو 90 مليون جنيه، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر التشكيل العصابي، وعددهم 11 لستة منهم معلومات جنائية، مقيمين في محافظات القاهرة، جنوب سيناء، والإسماعيلية.

وتخصص التشكيل في الإتجار والترويج للمواد المخدرة والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 90 مليون جنيه.