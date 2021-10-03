آخر موعد للتقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيا.. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر يوم لتلقي طلبات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، واستيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن التقديم تم إلكترونيا للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة أنه جرى التنبيه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بشروط السن لقبول الطلاب، لافته إلى أنه يجرى حاليا الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مديريات التعليم والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات.

في سياق متصل، شكلت المديريات لجانا لفحص طلبات التقديم للمرحلة الثانوية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ومديري المدارس، وأوضحت المديريات أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالكثافات الطلابية في أثناء قبول الطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة كافة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022

1- التقديم للصف من خلال الرابط الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

3- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

4- كتابة اسم الطالب أو الطالبة بدقة.

5- الضغط على زر «الدخول إلى التنسيق».

6- الضغط على زر «المزيد».

7- تظهر بعد ذلك خريطة التنسيق.

8- يضغط الطالب على «زر إملاء الرغبات» من نفس الرابط.

9- يدخل الطالب بعد ذلك إلى صفحة تقديم الرغبات.

10- الضغط على «زر مراجعة الرغبات» ويمكن إجراء أي تعديل قبل الحفظ.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، والاستعداد الجديد للدراسة والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة، مثل «البث المباشر، وحصص مصر التعليمية».