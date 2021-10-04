تعرف على أبرز الفروق بين منهج الدراسات الاجتماعية القديم والجديد

كشفت هبة سليمان، معلم أول دراسات اجتماعية، عن أوجه الاختلاف بين المنهج الجديد والآخر القديم، في مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أن الأول يعتمد على دراسة المعلومات التي تزيد من الحصيلة المعرفية للطلاب وفهم العالم من حوله بشكل أعمق وتفسير العلاقات، ويتعرف من خلاله الطالب على أهمية موقع مصر والدور الكبير الذي أدته من خلال ذلك، وتعريفهم بكيفية الحصول على المعلومات الصحيحة، والتأكد من مدى صحتها من خلال أهمية ومصدقية المصدر.

«هبة»: المنهج القديم كان يعتمد على متلقين المعلومات للطالب

وأضافت «هبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنهج الجديد يركز على إبراز أهم الشخصيات الحديثة التي تركت أثرا في الجغرافيا والتاريخ المصري، ويعتبر موضح ومرشد ومساعد للطلاب فقط والإجابة على الأسئلة البحث وطرح الأسئلة والتركيز على المعلومات، والتعمق في الفهم الأنشطة لتوضيح وتسليط الضوء على المعلومة على المهارات الحياتية التي يكتسبها الطالب من خلال التفكير الناقد والتطبيق العملى للمهارات التفكير العليا تعتمد على الإبداع والابتكار والتحليل والتطبيق مثل إنتاج فكرة جديدة، وقياس مخرجات التعليم وتحدد للمعلم مدى اكتساب الطالب للمهارات والمعرفة.

وأوضحت معلمة الدراسات الاجتماعية، أن المنهج القديم كان يعتمد على مبادئ دراسة الجغرافيا والتاريخ في سرد المعلومات، والشرح وسرد المعلومات وتلقنها؛ إذ يتلقى المعلومة من خلال الشرح، ودون عرض الخرائط والصور كأدة مساعدة في الشرح تعتمد على تقيم الطالب من خلال التفكير والفهم فقط.

في سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة تعمل على تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب وتسهل على الطالب تحديد مسارات حياته التعليمية بشكل جيد، موضحا أنه جرى إعدادها من قبل كبار المتخصصين، لافتا إلى أن هذه المناهج تعتمد على تقييم مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم.