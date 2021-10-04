«اتحاد المتوسط»: مخاوف عالمية من الأثآر السلبية للتغييرات المناخية

أكد السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن الهدف الرئيسي لخطة الاتحاد 2030 تقوم على تحسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق والترويج لما يقوم به الاتحاد من خلال 3 محاور رئيسية، وهي دعم الانتقال تجاه اقتصاد شامل دائري، وتقليل التلوث في الأرض والبحار والهواء، وإدارة واستعادة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

تحقيق عدد من الأهداف الداعمة للبيئة

وأشار خلال المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، والذي عقد في القاهرة منذ قليل، إلى أن الاتحاد نجح منذ تأسيسه وحتى السنوات العشر الأخيرة ومن خلال الإعلانات الوزارية الثلاثة، وهي الإعلان الوزاري للاقتصاد الأزرق والإعلان الوزاري عن الطاقة والإعلان الوزاري المقرر إعلانه اليوم حول البيئة والتغيرات المناخية، من تحقيق عدد من الأهداف الداعمة للبيئة مثل المساعدة في تطوير ودعم القرارات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، تعزيز السياسات والأطر القانونية، رفع الوعي في منطقة المتوسط لمواجهة التحديات المهددة للبيئة.

مواجهة التلوث بالتعامل مع مصادره

وأوضح أنه منذ أول اجتماع للاتحاد في القاهرة عام 2007، وطرح مبادرة أفق 2020، وأن الاتحاد قام بالعديد من الخطوات مثل مواجهة التلوث من خلال التعامل مع مصادره، والعمل على مواجهة تلوث البحار والتعامل معها للحد من المخلفات الصلبة والتلوث الصناعي، ومنع التلوث وربطه بالتغييرات المناخية وإدخال التنمية المستدامة.

وقال أن خطة العمل التي اعتمدت عليها مبادرة أفق 2020 استهدفت بشكل أساسي منع المخلفات في أماكن الإبحار، وحشد المزيد من الاستثمارات لمواجهة التلوث، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البشرية والتدريب من خلال عدد من المشروعات.

مخاوف متزايدة من الأثآر السلبية للتغييرات المناخية

وأوضح أن هناك مخاوف متزايدة من الأثآر السلبية للتغييرات المناخية، وهو ما لمسه خلال حضوره الجلسة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: «هناك مخاوف متزايدة وشعور بالحاجة الملحة لحماية الكوكب من التغييرات المناخية وحمايته ومواجهة التهديد الذي يقع على التنوع البيولوجي».

يُذكر أن المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، عقد اليوم بحضور وزيري البيئة المصري والأردني، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وممثلي بعض دول الاتحاد.