آخر أخبار التعليم.. اجتماع عاجل للمديريات وتكريم طلاب ورسائل للمعلمين

تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، آخر أخبار التعليم، والتي تمثلت في بدء اجتماع عاجل بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، بهدف عرض تفاصيل الخطة الوقائية استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

آخر أخبار التعليم.. اجتماع لبحث آليات بدء الدراسة في مختلف المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنّ الاجتماع تناول مستجدات تطعيم المعلمين في المديريات والإدارات التعليمية، وآليات بدء الدراسة في مختلف المدارس ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتمثلت آخر أخبار التعليم، في بدء مديري المديريات عرضم خططهم للعام الدراسي الجديد على الوزارة خلال الاجتماع، وأبرز المعوقات التي واجهتهم في سبيل الاستعداد للدراسة، ومقترحاتهم لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين مع عودة الدراسة.

آخر أخبار التعليم.. تنسيق مع «التضامن» لسد العجز في المعلمين

وكشفت مصادر مطلعة في مديريات التربية والتعليم، في عدد من المحافظات، عن أنّه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإتاحة الفرصة لدارسي الخدمة العامة للتدريس بالمدارس، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة العجز في المعلمين في جميع التخصصات.

آخر أخبار التعليم.. تكريم الفائزين في المسابقات المدرسية

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم عن أعداد الطلاب الفائزين في مسابقة «المبدع الصغير» لتلاميذ المراحل الابتدائية، ومسابقة «ابدع وابتكر» لطلاب الإعدادية، ومسابقة «نعم نستطيع» لطلاب المرحلة الثانوية، وجرى تكريم 42 طالبًا من 16 محافظة وتكريم الطلاب الفائزين وعددهم 42 طالبًا، 10 بالمرحلة الابتدائية، و19 بالإعدادية، و13 بالثانوية، وتكريم 18 من موجهي عموم مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للمحافظات الفائزة.

آخر أخبار التعليم.. «حجازي» يوجّه رسالة للمعلمين في يومهم العالمي

ووجّه الدكتور رضا حجازي، رسالة للمعلمين في يومهم العالمي، مؤكدا دورهم أنّ دورهم في أزمة كورونا كان حاسمًا من خلال إسهامات عدة لمواصلة العملية التعليمية، وإتاحة التعليم عن بعد للطلاب، مع مراعاة البعد الإنساني للتعليم فيما بعد «كوفيد 19»، مشددا على ضرورة التركيز على إمداد المعلّمين بالدعم الذي يحتاجون إليه، لإنعاش التعليم على أكمل وجه.