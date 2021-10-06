السيسي: اللواء سمير فرج له مناظرة مشهورة في كلية الأركان ببريطانيا مع شارون

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن اللواء سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشئون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، قائلًا إنَّ «لكل وحدة في الجيش قائد، ولو القائد اللي جاي يدير الوحدة قائد عظيم الوحدة بتبقى عظيمة، والعكس صحيح، فكنت أنا في الوقت ده ملازم أول، وقالوا إن المقدم سمير فرج جاي من كلية القادة والأركان، وده المقدم اللي جاي يمسك الكتيبة هنا، وكان في الوقت ده السمعة الطيبة والقدرة العلمية معروفة جدا عنه، وكان راجع من كلية القادة والأركان ببريطانيا».

السيسي: اللواء سمير فرج معروف في كلية القادة بسمعته الطيبة وقدرته العلمية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»: «لما روحت نفس الدورة بكلية القادة والأركان ببريطانيا كانت أكتر حاجة مشهورة بيها الكلية هي المناظرة اللي تمت بين اللواء دكتور سمير فرج وبين الرئيس شارون بعد حرب 1973».

وعُرض ضمن فعاليات الندوة التثقيفية، فيلم تسجيلي بعنوان «صنّاع التاريخ»، إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، شارك فيه الفنانين محمود حميدة وأحمد فؤاد سليم وأحمد السقا ومنى زكي وكريم عبدالعزيز وتعليق صوتي هشام الجخ.