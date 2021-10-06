السيسي يقاطع سمير فرج: «أنا اللي كنت مع حضرتك.. والعين مش ممكن تعلى عن الحاجب»

أعرب اللواء دكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والرئيس الأسبق للإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، عن فخره بالخدمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان قائدا لكتيبته.

وأوضح فرج، خلال كلمته في الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور رئيس الجمهورية: «أنا بفتخر إني في يوم من الأيام كنت مع حضرتك في الكتيبة، وكتبت تقرير تحدثت فيه عن كفاءتك».

وقاطعه الرئيس السيسي، قائلا: «لأ يا فندم، ده أنا اللي كنت مع حضرتك.. والعين مش ممكن تعلى عن الحاجب».

وواصل فرج: «بفتخر إني كتبت التقرير ده لحضرتك من 40 سنة، ومكنتش بتملق ولا أنافق لكن دي كلمة حق».