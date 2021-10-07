عصام السقا: في عصر السوشيال ميديا «مفيش عمل يعدي بالساهل على الجمهور»

قال الفنان عصام السقا، إن أهم ما يشغله في مجال عمله بالفن، هو طبيعة الدور الذي يجسده على الشاشة، والاهتمام بتفاصيل وأبعاد الشخصية التي يلعبها، دون النظر لحجم ومساحة الدور داخل العمل الفني.

عصام السقا: الأجيال السابقة في الفن كانت أسعد حظًا

وأشار عصام السقا، خلال حضوره ندوة بجريدة «الوطن» فيما يخص اهتمامه بمساحة الدور الذي يجسده، إلى أن «مساحة الدور لا تشغلني بالمرة، لكن الشخصية نفسها التي سأقدمها هى التي تفرق معي كثيرًا، وكيف سيكون محوريًا ومؤثرًا».

واستطرد قائلًا: «ممكن أشارك في مسلسل 30 حلقة، وأنا مشاهدي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وبالتالي أنا بختار الدور الذي سألعبه على الشاشة، بناء على تأثيره وإنه سيكون محوريًا في الأحداث الدرامية، والحمدلله المشاهد القليلة التي أقدمها تجعلني راضيًا تمامًا بسبب رد فعل الناس كأني عملت بطولة».

عصام السقا عن تقديم أي عمل فني: «لازم تفهم دماغ الناس»

وحول ما إذا كانت الأجيال السابقة كانت أسعد حظًا في ظل الانتقادات ووجود الفنان في الوقت الحالي تحت مقصلة السوشيال ميديا، قال الفنان عصام السقا: أكيد طبعًا، أنا شخصيًا فكري اختلف بعد السوشيال ميديا، وفكرة الانتقادات الموجودة وتحليل الأعمال الفنية، الجيل القادم عبقري فيما يخص التعامل مع السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية، وبالتالي لم يعد من السهل أن تقدم عمل فني ما «ويعدي بالساهل على الجمهور».

وعن إذا ما أصبح ذلك يشكّل عبئًا أكبر على الفنان، أوضح «السقا»: «بالتأكيد، وطول الوقت يجب أن تكون دارس جيدًا للسوق الفني وفاهم دماغ الناس، وفي النهاية أن تقدم شخصيات من وحي المجتمع المصري، سواء الطيب أو الشرير، وتلعب كل الأدوار المتشابكة أمر لا يوجد به أي مشكلة أو يمثل عائق أمام الفنان».