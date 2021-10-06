صاحب صاحبه.. عصام السقا يكشف طبيعة علاقته بـ«كرارة والسقا وجلال»

كشف الفنان عصام السقا، عن علاقة طيبة تجمعه وعدد من النجوم، وذلك خلال حضوره ندوة بجريدة «الوطن»، أبرزهم أحمد السقا، وأمير كرارة، وياسر جلال، وتامر حسني، وكيف ساعده هؤلاء النجوم خلال مشواره الفني.

عصام السقا: لدي عدد كبير من الأصدقاء بالوسط الفني

واستطرد عصام السقا قائلًا: في الوسط الفني عندي أصدقاء كثيرون، أنا بدأت تمثيل في 2009، وقدمت مسلسل «يونس ولد فضة» في 2013 ووقفت بعدها فترة حتى 2017، 4 سنوات من التوقف عن التمثيل، ومع ذلك كان هناك أصدقاء ظلوا على تواصل معي بعيد عن التمثيل، الفكرة إنك بتعرف «مين بيحبك لشخصك ومين يعرفك لمجرد إنكوا بتشتغلوا شغلانة مع بعض، يعني بتعرف مين ينفع صاحب، ومين ينفع على قد المعاملة في الشغل وخلاص».

أحمد السقا

عن الفنان أحمد السقا، وسِر العلاقة القوية التي تجمع بينهما، قال الفنان عصام السقا: الفضل بعد ربنا في مشواري يعود للنجم أحمد السقا «وقف في ضهري، دعمني، لما بدأت تمثيل مسمعتش رأيه فيّ غير يادوب السنة اللي فاتت قال رأيه وبالتحديد بعد مشاركتي في الجزء الأول من مسلسل الاختيار، وقالي دلوقتي أقدر أقول عليك ممثل بجد، هو من النوع اللي بيقول رأيه من غير مجاملة، لقيته بيقولي مبروك يا نجم، وبالنسبة لي دي جملة جديدة، قولتله اشمعنى المرة دي؟، قالي لقيت تطور في الأداء والصوت، هو بالنسبة لي البوصلة الحقيقية، وزي مابيقولوا عليه جدع لآخر مراحل تتخيلها».

أمير كرارة

وعن الفنان أمير كرارة، قال عصام السقا: أمير كرارة، وجهني كثيرًا في التمثيل، سواء في «كلبش3» أو«الاختيار» و«نسل الأغراب»، هو قلبه أبيض جدًا مثل الأطفال، وصاحب صاحبه «جدع»، بيحب حياته العائلية «يخلص تصوير، يروح لأسرته وأولاده»، أنا استفدت منهم في التمثيل وفي الحياة الشخصية.

ياسر جلال

وعن الفنان ياسر جلال، قال عنه الفنان عصام السقا إنه بمثابة عِشرة سنين، تشعر عندما تجلس معه إنه «واحد من أهلك»، وهو شخص «جدع مع أي حد، إنسان أصيل جدًا، ربنا يكرمه».