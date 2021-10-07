طبيب نفسي: مشهد الثناء المتبادل بين السيسي وسمير فرج يجب تدريسه

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن الثقافة كانت أهم مشاهد الندوة التي نظمتها القوات المسلحة أمس الأربعاء، ضمن احتفالات حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أن الثقافة يجب أن تكون سلوكا يمارس، لا مجرد كلاما يقال.

المشهد يجسد ثقافة التعامل بين المعلم والمتعلم

وأضاف «هندي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «المشهد الذي تابعناه بالأمس يجسد ثقافة التعامل بين المعلم والمتعلم، فقد لمسنا رقيا وذوقا، وما لا يُقال في هذا المشهد أكبر كثيرا من الذي قِيل، فالرئيس عبدالفتاح السيسي أظهر مهارات التواصل عندما كان يتحدث مع الدكتور سمير فرج، فقد كان متواضعا وأصغى له، وهو ما ظهر على تعبيرات وجهه عندما كان يثني عليه عندما كان ضابطا صغيرا».

وتابع استشاري الطب النفسي: «حركة يدي الرئيس السيسي تعبر عن امتنانه، وقاطعه وقال له أنا اللي كنت مع سعادتك، وهذا هو مشهد الاحترام الحقيقي بين المعلم والمتعلم»، مشددًا على أن هذا المشهد يُدرس ويجب أن يتم تدريسه للأطفال في المدارس.

يجب أن نقتدي بهذا السلوك

وأكد وليد هندي: «يجب أن نقتدي بهذا السلوك، وأن يتعامل المعلم في أي مكان سواء كان مؤسسة تعليم عام أو جامعية مع الطلاب بأدب وأخلاقيات، والتعرف على قدراتهم واستكشاف مواهبهم».

وأشار إلى أن القرب بين المُعلم والمُتعلم يبني الاحترام بينهما والاستفادة، موضحًا أن من أهم أنماط التعلم ولا سيما في السن المبكر، هو التعلم بالمشاهدة.