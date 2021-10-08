فرق إشراف من المعلمين لمتابعة دخول وخروج الطلاب بأول أيام الدراسة

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، الذي يبدأ غداً السبت الموافق 9 أكتوبر الجارين وينتهي يوم 11 يونيو 2022، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، ومديريات الصحة، ومديريات التعليم، والإدارات التعليمية والمدارس، وشددت على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة، أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، مؤكداً أن دور هذه الفرق يتمثل في الحفاظ على تنظيم الطلاب لتحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، وإلزامهم بارتداء الكمامة للوقائية من كورونا وذلك للأكبر من 18 عاما.

«التعليم» تشدد على ضرورة رفع الوعي الصحي للطلاب

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التأكيد على جميع المدارس بضرورة رفع الوعي الصحي لدى الطلاب وتوعيتهم بكيفية مواجهة فيروس كورونا بالالتزام بالإجراءات الوقائية، لافتاً إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالدراسة سواء من حيث صيانة المنشآت التعليمية أو تسليم الكتب المدرسية للمدارس تمهيداً لتسليمها للطلاب اعتباراً من أول أيام الدراسة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت تفاصيل العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الدراسة نظامية في المدارس وسيجري تفعيل الحضور والغياب، موضحة الخريطة الزمنية للدراسة في السطور التالية:

- يبدأ العام الدراسي الجديد غداً السبت الموافق 9 أكتوبر.

- ينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022.

- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، حتى يوم الخميس 17 من نفس الشهر.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022.

- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو 2022.

- تعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

- تعقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022.

- تعقد الامتحانات العملية يوم السبت 11 يونيو 2022.

- تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.