مدرسة بالإسماعيلية على خطى اليابانيين في الاستعداد للدراسة: «حطينا الكتب فوق التختة»

تستعد المدارس للعام الدراسي الجديد 2021-2022، بصيانة الجدران، وتجهيز الكتب الدراسية تمهيداً لتسليمها للطلاب، وإعداد جداول الحصص للمعلمين ووضع خريطة الأنشطة المدرسية، طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا أن مدرسة المستقبل الابتدائية التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية في محافظة الإسماعيلية، استعدت لاستقبال الطلاب بطريقتها الخاصة رغم ضعف الإمكانيات المادية، حيث وضعت الكتب المدرسية على مقاعد الطلاب ملفوفة بشرائط هدايا.

المدارس اليابانية دائماً ما تهتم بهذه الطريقة، والتي تبعث في الطالب نوعاً من البهجة والطمأنينة، حيث يكشف مصطفى كامل، مدير المدرسة، عن تفاصيل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بالمدرسة، قائلاً: «شوفت صورة لفصول والكتب على مقاعد الطلاب واقتنعت بالفكرة ونفذتها»، مؤكداً أن جميع العاملين بالمدرسة عملوا على تنفيذ الفكرة بدقة وأبسط الإمكانيات.

وضع الكتب على المقاعد تشجع الطالب على الحضور للمدرسة يوميا

وعن أهداف وضع الكتب المدرسية على مقاعد الطلاب استعداداً لاستقبال الطلاب، أكد «كامل» في حديثه لـ«الوطن»، أنها تشجع الطالب على الحضور للمدرسة يومياً، وتخلق في نفسه نوعاً من الألفة والطمأنينة والسعادة، حتى لا يشعر الطالب بأن هذه المواد عبئا عليه، وذلك بدلاً من الطرق التقليدية في تسليم الكتب.

لم ينتهِ استعداد مدرسة المستقبل الابتدائية، لاستقبال الطلاب عند وضع الكتب المدرسية على المقاعد الخشبية، بل يشمل استقبال المعلمين للطلاب بهدايا مختلفة كالحلوى والشيكولاته وغيرها، بحسب، مدير المدرسة، مؤكداً: «هقف على باب المدرسة وهدي كل طالب هدية صغيرة عشان أكسر من جواه حاجز الخوف من شخصية المدير».

وتابع مصطفى كامل، أنه تم تزيين جميع الفصول في المدرسة، مؤكداً أن المدرسة أنهت كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، سواء بتشكيل لجنة للصحة المدرسية أو بتعقيم جميع الفصول المدرسية، موضحاً أنه سيتم تنظيم دخول الطلاب للمدرسة للحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

ينطلق غداً العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسط إجراءات وقاية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وجميع المديريات.