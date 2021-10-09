«القابضة للمياه»: توصيل 2000 متر شبكات وتركيب 75 قطعة موفرة لـ25 مدرسة

أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لــ25 مدرسة من مدارس محافظة أسيوط وعلى مستوى جميع مراكزها، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

تشكيل فريق لتطهير خزانات المدارس بمختلف مناطق المحافظة

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة أوصلت خدمات المياه والصرف الصحي لـ25 مدرسة على مستوى المحافظة، فضلاً عن تشكيل فريق لتطهير خزانات المدارس بمختلف مناطق المحافظة؛ حرصاً على ضرورة تكافل كل الجهود لتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لتؤدي الشركة دورها الاجتماعي ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي بمدرسة الحاج أحمد بمركز البداري

وأوضح المهندس حسام رفعت، رئيس قطاع المشروعات، أن مياه أسيوط أنهت كل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ليبدأ الطلاب عامهم الدراسي، حيث أنتهت الشركة من توصيل خدمات المياه لـ5 مدارس بمركز ديروط، كما تم الانتهاء من توصيل خدمات المياه لـ4 مدارس بمركز البداري، و5 مدارس بمنطقة غرب مدينة أسيوط، و3 مدارس بمركز أبوتيج، ومدرستان بمنطقة شرق مدينة أسيوط، ومدرستان أخرى بمركز ساحل سليم، و3 مدارس بمراكز صدفا والغنايم، ومنفلوط، وكذلك تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي بمدرسة الحاج أحمد بمركز البداري.

تدعيم المدارس بـ75 قطعة موفرة توجها نحو الاستخدام الأمثل للمياه

وأضاف رئيس قطاع المشروعات، أن توصيل خدمات المياه والصرف الصحي لعـ25 مدرسة على مستوى المحافظة تضمنت مد وتدعيم 2000 متر شبكات، هذا بالإضافة إلى تدعيم تلك المدارس بـ75 قطعة موفرة توجها نحو الاستخدام الأمثل للمياه.