تفاصيل أول يوم دراسة في 5 محافظات.. الإسكندرية تفتتح مدرسة حديثة للمرة الأولى

انطلق العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، في مدارس الفترتين «الصباحية والمسائية» في محافظات الجمهورية؛ وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتشديد على الطلاب لارتداء الكمامة والانتظام في الصفوف خلال الدخول والخروج لمراعاة التباعد الاجتماعي، إذ بدأ طابور الصباح في السابعة والنصف صباحًا وتحية العالم ثم كلمة مصغرة عن نصر أكتوبر؛ لتعزيز الانتماء والولاء لدى الطلاب.

300 مدرسة ببني سويف تستقبل طلابها

ففي محافظة بني سويف، استقبلت 300 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، طلابها صباح اليوم، فيما تنتظم الدراسة غدا الأحد، في جميع المدارس التي تزيد على 2340 مدرسة على مستوى المحافظة، بإجمالي 813 ألفًا و568 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى أنه يتم تنفيذ خطة للمتابعة الميدانية لكافة المدارس، ومن خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية، لافتا إلى أن عدد المدارس الجديدة التي دخلت الخدمة هذا العام 25 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس التي تم إحلالها وتجديدها 88 مدرسة.

محافظ كفر الشيخ يشارك الطلاب طابور الصباح

وفي كفر الشيخ، انتظمت العملية التعليمية في 328 مدرسة، اليوم السبت، في حين ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب غدًا الأحد.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عددًا من المدارس؛ للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما شاركا الطلاب تحية العلم وطابور المدرسة، مشيدًا بنسبة الحضور التي تجاوزت 98%.

في الشرقية.. 4 آلاف مدرسة تستقبل طلابها

وفي الشرقية، أنهت مديرية التربية والتعليم، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، في 4 آلاف و600 مدرسة لاستقبال أكثر من مليون و750 ألف طالب وطالبة تقريبا على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأشار رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إلى دخول 54 مدرسة بإجمالي 1044 فصلا دراسيا الخدمة هذا العام، بتكلفة إجمالية قدرها 498 مليونًا و700 ألف جنيه، بالإضافة للمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق.

مدرسة حديثة تدخل الخدمة لأول مرة بالإسكندرية

أما في الإسكندرية، فتفقَّد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم السبت، مدرسة محمد رجب ميامي الرسمية لغات المشتركة، بإدارة المنتزه واستعدادها للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

وقال وكيل التعليم بالإسكندرية، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن المدرسة تعد من الإنشاءات الحديثة التي تدخل الخدمة لأول مرة ويبلغ عدد فصولها 28 فصلًا، وتم إنشاؤها وغيرها من المدارس أو التوسعات الرأسية أو الأفقية؛ بهدف خفض كثافات الفصول.

107 مدارس بدمياط تستقبل طلابها

كما شهدت محافظة دمياط، اليوم السبت، انتظام العملية التعليمية في العديد من المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021 م.

وتوافد التلاميذ على 107 مدارس بالمراحل التعليمية المختلفة من أصل 1018 في دمياط، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ الإقليم.

وأكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن تواجد كافة القيادات التعليمية وأعضاء المتابعة الميدانية وهيئة التدريس بمختلف المدارس؛ لخدمة جميع الطلبة والطالبات.