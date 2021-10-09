«مدارس الجيزة» تستعد لاستقبال الطلاب غدا: إجراءات صارمة ضد كورونا (صور)

أنهت محافظة الجيزة، استعداداتها النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد، صباح غد الأحد، الموافق 10 أكتوبر الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع المدارس جرى تعقيمها وتطهيرها للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحة أن العام الدراسي الجديد، حضوريا في المدارس لجموع الطلاب.

تعقيم مدارس الجيزة لمواجهة فيروس كورونا تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد

ووضعت مدرسة الرؤية الرسمية المتميزة للغات، الرتوش النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد، إذ عقد صباح اليوم، محمد طه، مدير مدرسة الرؤية الرسمية المتميزة لغات اجتماعًا مع أولياء الأمور، للتأكيد على تعليمات وزارة التربية والتعليم، بضرورة تنفيذ جميع التدابير اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والعمل على تقليل الكثافة داخل الفصول، لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا.

استعدادات إحدى المدارس للعام الدراسي الجديد

وأعلن مدير المدرسة خلال حديثه لـ«الوطن»، قيام الوزارة بتسليم الكتب المدرسية، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لتسليمها للطلاب، موضحا أن المدرسة خضعت لعمليات تعقيم وتطهير، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قبل استقبال الطلاب صباح غد الأحد، لبدء الدراسة، منوها بأن العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا بالمدارس.

التربية والتعليم: قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس

ومن جهتها، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية، من التهاون في تنفيذ كافة التدابير الاحترازية في المدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحة أنه لا بد من قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس، علاوة على منع أى طالب درجة حرارته 38 من دخول المدرسة، مؤكدة أن جميع المدارس بها غرف عزل كورونا، لعزل أى حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها لتلاقي العلاج اللازمة.

«التعليم» تحذر المدارس من التهاون في تنفيذ إجراءات كورونا

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، إن العام الدراسي الجديد، سيكون حضوريا بجميع المدارس ولجميع الطلاب، وسط إجراءات مشددة ضد كورونا، موضحة أنه إذا لاحظ المشرف أو الزائرة الصحية في المدرسة أي علامات من علامات الإعياء على الطالب بعد دخوله المدرسة يجرى عزله في غرفة العزل لحين استدعاء ولي الأمر، ويقوم طبيب المدرسة بالكشف عليه لبيان التشابه من عدمه بالمرض، ويكون الطالب حتى قدوم ولي الأمر معزولاً صحيًا بصحبة أحد المشرفين، مع ارتداء الكمامة الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة، ويُمنع ارتداء الطالب الكمامة في حالة وجود ضيق تنفس، وعند التأكد من إصابة الطالب بكورونا يُعزل لمدة أسبوعين على الأقل مع متابعة المخالطين له.

التعليم: الطالب المصاب بكورونا يُعزل لمدة أسبوعين على الأقل مع متابعة المخالطين له

ونوهت التربية والتعليم، بأنه في حال إصابة الطالب أو المعلم بناء على تقرير معتمد من التأمين الصحي يجرى إخطار المدرسة، والتي تقوم بدورها بإبلاغ الإدارة الصحية والتعليمية بالأمر لمتابعة الطالب أو المعلم هاتفيًا، وعند التأكد يحصل على عزل منزلي لمدة أسبوعين على الأقل، مؤكدة أن الوزارة عازمة على انتظام العام الدراسي الجديد، في المدارس، مهما كانت التحديات والصعوبات الناتجة عن فيروس كورونا.

التعليم: عازمون على انتظام العام الدراسي الجديد في المدارس رغم صعوبات جائحة كورونا

وانتهت جميع المدارس على مستوى الجمهورية، من تجهيز ما يقرب من 57 ألفًا و749 غرفة عزل كورونا في المدارس، بواقع 48 ألفًا و580 غرفة بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، و9 آلاف و169 غرفة بالمدارس الخاصة.

ويأتي ذلك لعزل أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، لحين تواصل المدرسة مع أقرب مستشفى العزل؛ لنقل الحالة المصابة إليها، موضحة أن المدارس من المقدر أن تستقبل نحو 21 مليونا و875 ألفا و270 طالبا، خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022.

يذكر أن حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، من العقاب البدني للطلاب تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.