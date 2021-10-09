النيابة الإدارية: اللقاحات الملقاة بجوار ترعة المنيا صالحة حتى 2023

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات ما زالت جارية بشأن أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا التي عُثر عليها ملقاة على جوانب ترعة في محافظة المنيا، موضحًا: «هذه اللقاحات خاصة بعقار سينوفارم المخصص لفيروس كورونا».

العبوات كانت عبارة عن على 33 كرتونة بنحو 26.844 ألف جرعة

وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن العبوات كانت عبارة عن على 33 كرتونة بنحو 26.844 ألف جرعة، موضحًا أن صلاحيتها مستمرة حتى عام 2023: «كل هذه اللقاحات ليست منتهية الصلاحية».

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن تحقيقات النيابة حول هذه الواقعة مستمرة منذ أول أمس، كما أن هناك تحقيقات جنائية تضطلع بها النيابة العامة في هذا الجانب، وسيتم إعلان نتائج التحقيقات فور انتهائها ومحاسبة من تورط في هذا الفعل.

النيابة الإدارية تشيد بقوة الإعلام كسلطة رابعة في كشف هذه الوقائع

وأشاد محمد سمير، بقوة الإعلام كسلطة رابعة ومنصات التواصل الاجتماعي في كشف مثل هذه الوقائع: «نكافح الفساد، لكن لا يوجد أجهزة تستطيع مكافحة كل واقعة فساد تحدث في مصر، وهنا يأتي الدور على المشاركة الإيجابية للإعلام كسلطة رابعة بجانب سلطات الدولة التقليدية».

وأكد أن وزارة الصحة والسكان تضطلع بجهود جبارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا: «سنحاسب المتسبب في القانون، وهذا حق الشعب المصري، وتحفظت النيابة العامة على اللقاحات، أما بالنسبة إلى استخدامها فإن وزارة الصحة ستتولى مهمة فحصها وستكون النيابة العامة صاحبة القرار في هذا النوع من التصرفات»، مشددًا على أنه بعدما يتم اكتشاف الموظف الذي فعل هذا التصرف سيجرى فصله من الخدمة.