«شلقامي» رئيسا لنادي النيابة الإدارية بالمنيا و«إبراهيم» أمينا للصندوق

أعلنت اللجنة المختصة بفحص أوراق المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنيا المقرر افتتاحه خلال شهر أكتوبر الجاري، عن فوز المستشار ذكي شلقامي بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار ناصر إبراهيم بمنصب أمين صندوق النادي بالتزكية، وإجراء الانتخابات على باقي المقاعد يوم 21 نوفمبر المقبل.

فتح باب الترشح لانتخاب نادي النيابة الإدارية

وتم فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنيا عن الدورة الانتخابية «2021 /2025» في 25 سبتمبر، وتقدم لها كل من: المستشار زكي عبد المنعم شلقامي على منصب الرئيس، والمستشارين حسام فاروق محمد علي، وحمادة علي إبراهيم صايم، على منصب نائب الرئيس.

وتقدم على منصب أمين الصندوق، المستشار ناصر إبراهيم علي، والذي كان يشغل منصب أمين الصندوق بمجلس الإدارة الحالي، ورئيس لجنة الإنشاءات وشئون المقر بالنادي.

العضوية فوق السن

كما تقدم 7 مستشارين على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن لانتخاب 5 أعضاء وهم: عصام محمد عبد الواحد طنطاوي، ومحمود عبد الحليم خالد، وحازم محمد عبد الحكيم، ومصطفى محمد مصطفى، وعبد الحليم علي عبد الحليم، ومحمد يحيا محمد، وأسماء محمد توفيق.

وتقدم 4 مستشارين على منصب العضوية تحت السن لانتخاب 2 منهم، وهم: المستشارين إسلام محسن أحمد، إسلام حسين كامل، أحمد ماهر عيد، هشام محمد يسري.

وبحسب مصادر بالنادي، فأنه من المقرر أن يتم استكمال إجراء الانتخابات على المقاعد التي لم تحسم بالتزكية يوم 12 من شهر نوفمبر المقبل، وهي مناصب نائب رئيس النادي و7 مقاعد لعضوية مجلس إدارة النادي فوق وتحت السن.