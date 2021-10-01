السعودية: التلقيح بجرعتين شرط دخول المنشآت الحكومية واستخدام المواصلات العامة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية عددًا من القرارات، بغرض الحفاظ على صحة وسلامة مواطني المملكة، وفقًا لما صرح به مصدر مسؤول بالوزارة، ومن أهم القرارات وضع التلقيح بجرعتين من لقاح فيروس كورونا كشرط أساسي لدخول أي نشاط أو مؤسسة أو مناسبة وركوب أي طائرة.

التحصين بجرعتين شرط لركوب الطائرات

وجاءت القرارات كالآتي:

أولاً: اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة بدءً من الساعة السادسة من 10 أكتوبر الجاري، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

استثناء الفئات المستثناة من اللقاح

ثانيا: يستثنى مما ورد أعلاه في البند (أولاً)؛ الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وتأتي قرارات وزارة الداخلية وفقا لما سبق إعلانه بشأن اشتراط التحصين ابتداءً من 1 أغسطس الماضي، لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه.