تحقيقات مستمرة لمعرفة مصدر اللقاحات الملقاة.. قانوني: عقوبتها 15 سنة

في ظل مناشدة وزارة الصحة والسكان لجميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة، أو انتقال العدوى بتسهيل طرق تلقي اللقاح، فوجئ صباح الخميس، المسؤولون في قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا ببلاغ من السكان بوجود عبوات لقاحات فيروس كورونا ملقاة على جانبي ترعة قريتهم.

التحقيق في الواقعة

وعلى الفور تم إخطار مديرية الصحة بالواقعة والتي حوَّلتها إلى هيئة النيابة الإدارية، وبدورها فتحت التحقيقات العاجلة بتشكيل فريق متخصص، وتبين أنها لفافات من نوعية «سينوفاك» اللقاح المصري الصيني، ولقاح سينوفارم الصيني.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، إن التحقيقات ما زالت جارية بشأن أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، وأنه تم ضبط 33 كرتونة تحتوي على 26.844 ألف جرعة، موضحًا أن صلاحيتها مستمرة حتى عام 2023.

قانوني يوضح عقوبة سرقة المال العام

وقال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، لـ«الوطن»، إن المتسبب في هذا الضرر سيُحاسب على جريمة الإضرار بالمال العام والتي عقوبتها كما جاءت في المادة 16 من قانون العقوبات قد تصل للسجن المشدد لمدة 15 سنة في حالة إثبات أن من ألقى هذه اللقاحات موظف عام.

وأكد «السعداوي» أن من فعل ذلك لا يحترم الدولة، ويعطل عملية تلقي اللقاحات للمواطنين، فإذا أشارت الأوراق لوجود شبهة اشتراك تنظيمي للسرقة من خارج الموظفين فهنا تختلف العقوبة التي تصل إلى السجن المؤبد؛ لاتهامهم بالخيانة العظمى لمصر.

وأضاف أن اتصال النيابة الإدارية بالواقعة قبل النيابة العامة جاء بسبب بلاغ مديرية الصحة بالمنيا، وهذا لا يمنع مشاركة النيابة العامة في استكمال التحقيق في حالة معرفة المتهم لإحالته للهيئة القضائية.

وكانت النيابة الإدارية قد صرحت بأن التحقيقات حول هذه الواقعة مستمرة منذ أول أمس، كما أن هناك تحقيقات جنائية تباشرها النيابة العامة في هذا الجانب، وسيتم إعلان نتائج التحقيقات فور انتهائها ومحاسبة من تورط في هذا الفعل.