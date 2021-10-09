تحقيقات مستمرة لمعرفة مصدر اللقاحات الملقاة.. قانوني: عقوبتها 15 سنة
كتب:
حنين وليد
11:22 م | السبت 09 أكتوبر 2021
لقاحات كورونا
في ظل مناشدة وزارة الصحة والسكان لجميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة، أو انتقال العدوى بتسهيل طرق تلقي اللقاح، فوجئ صباح الخميس، المسؤولون في قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا ببلاغ من السكان بوجود عبوات لقاحات فيروس كورونا ملقاة على جانبي ترعة قريتهم.
التحقيق في الواقعة
وعلى الفور تم إخطار مديرية الصحة بالواقعة والتي حوَّلتها إلى هيئة النيابة الإدارية، وبدورها فتحت التحقيقات العاجلة بتشكيل فريق متخصص، وتبين أنها لفافات من نوعية «سينوفاك» اللقاح المصري الصيني، ولقاح سينوفارم الصيني.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، إن التحقيقات ما زالت جارية بشأن أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، وأنه تم ضبط 33 كرتونة تحتوي على 26.844 ألف جرعة، موضحًا أن صلاحيتها مستمرة حتى عام 2023.
قانوني يوضح عقوبة سرقة المال العام
وقال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، لـ«الوطن»، إن المتسبب في هذا الضرر سيُحاسب على جريمة الإضرار بالمال العام والتي عقوبتها كما جاءت في المادة 16 من قانون العقوبات قد تصل للسجن المشدد لمدة 15 سنة في حالة إثبات أن من ألقى هذه اللقاحات موظف عام.
وأكد «السعداوي» أن من فعل ذلك لا يحترم الدولة، ويعطل عملية تلقي اللقاحات للمواطنين، فإذا أشارت الأوراق لوجود شبهة اشتراك تنظيمي للسرقة من خارج الموظفين فهنا تختلف العقوبة التي تصل إلى السجن المؤبد؛ لاتهامهم بالخيانة العظمى لمصر.
وأضاف أن اتصال النيابة الإدارية بالواقعة قبل النيابة العامة جاء بسبب بلاغ مديرية الصحة بالمنيا، وهذا لا يمنع مشاركة النيابة العامة في استكمال التحقيق في حالة معرفة المتهم لإحالته للهيئة القضائية.
وكانت النيابة الإدارية قد صرحت بأن التحقيقات حول هذه الواقعة مستمرة منذ أول أمس، كما أن هناك تحقيقات جنائية تباشرها النيابة العامة في هذا الجانب، وسيتم إعلان نتائج التحقيقات فور انتهائها ومحاسبة من تورط في هذا الفعل.