مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو 2021-2022.. الأوراق والخطوات المطلوبة

تزامنًا مع بداية العام الدراسي، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو 2021-2022، وخطوات الاشتراك، باعتباره واحدًا من أهم وسائل المواصلات التي يستخدمها المواطنين للذهاب إلى المدرسة والعودة منها.

مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو 2021-2022

وبحسب بيان هيئة مترو الأنفاق، حددت مكاتب الاشتراكات بالمحطات مواعيد عمل استخراج اشتراكات الطلاب، يوميًا ما عدا العطلات الرسمية من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أسعار اشتراكات المترو للطلبة 2021 - 2022

وبحسب بيان شركة مترو الأنفاق المصرية، هناك نوعين من اشتراكات المترو للطلبة وهي:

- اشتراك استقلال 25 محطة بقيمته 33 جنيها في الثلاث مراحل.

- اشتراك استقلال 39 محطة بقيمته 41 جنيها في الثلاث مراحل.

خطوات عمل اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة 2021 - 2022

ولكي يتمكن الطالب من استخراج اشتراك مترو الأنفاق 2021 - 2022، يجب على الطالب اتباع الآتي:

- يقوم الطالب باستيفاء بيانات استمارة الاشتراك، بعد أن يحصل على الاستمارة من مقرات الاشتراكات المتوفرة في محطات المترو، وقيمتها نحو 5 جنيهات فقط.

- يقوم بعدها الطالب باعتماد وختم الاستمارة من المدرسة أو الكلية أو المعهد ويقدمها إلى شركة مترو الأنفاق.

- على الطالب الراغب في عمل اشتراك مترو الأنفاق، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي في حالة كان أكبر من 16 عامًا، أو صورة شهادة الميلاد.

- يقوم الطالب بإرفاق 2 صورة شخصية للطالب مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- يقوم بعدها الطالب بدفع رسوم استخراج الكارت الذكي للتذكرة، وقيمته 25 جنيهًا، يقوم بسدادها مرة واحدة فقط، ويستخرج الاشتراك خلال فترة قصيرة.