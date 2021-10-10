تخفيض الحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بدمياط

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية للعام الدراسى (2022/2021) من مجموع 200 درجة إلى 190 درجة؛ تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور بالحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية لمن لم يُمكنه مجموعه من الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية.

وأكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بديماط، أنه سيتم ترتيب مجموع الطلاب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا مع مراعاة البعد الأُسري والاجتماعي، وتيسيرًا على أولياء الأمور.

انطلاق الدراسة بـ 1018 مدرسة لاستيعاب 225 طالبا وطالبة

في سياق منفصل، تابع عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم عددا من مدارس إدارة دمياط التعليمية وعزبة البرج التعليمية بحضور دكتور رمضان عبد الحميد الزعبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإعدادي، وعبد العليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية، وجمال نبهان مدير إدارة التعليم الإعدادي، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدارس والتي تعمل اليوم بكامل طاقتها وتشمل 1018 مدرسة، لاستيعاب حوالي 225 ألفًا و881 طالبًا.

وكيل الوزارة يشدد على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس

وخلال تفقده شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين، مؤكدا تطعيم جميع المدرسين والإداريين بالمدارس والإدارات التعليمية باستثناء الحالات المُعفاة من التطعيم.