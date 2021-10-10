وزير التعليم: سنمنع الأهالي من دخول المدارس.. «بنشوف مناظر مرعبة»

انتقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التواجد المكثف لأولياء الأمور في أول أيام العام الدراسي الجديد، وتدخلهم في عملية توزيع الطلاب على الفصول، مستنكرا ما يحدث هذا العام مع عودة الحضور اليومي للطلاب، رافضًا أسلوب الأهالي، وتواجدهم غير المُبرر: «بنشوف مناظر مرعبة، والأهالي داخلين يقتحموا المدارس، عشان يقعدوا ولادهم في أول ديسك، والكلام ده غير وارد في العالم كله».

تدخلات الأهالي ضد الإجراءات الاحترازية

أضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»، أن الوزارة ستمنع الأهالي من دخول المدارس: «سنضطر إلى منع الأهالي من دخول المدارس، لأنه شيء مؤسف في حالة الوضع الوبائي بمصر، وضد كل الإجراءات الاحترازية، كما أن فرق العمل بالمدارس تتعرض لقدر عالٍ من التهجم».

الأهالي يلجأون إلى وساطات لإلحاق أبنائهم بمدارس مرتفعة الكثافة

تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تدخل أولياء الأمور في عملية توزيع الطلاب على المدارس بهذا الشكل على الأرض غير مسبوق في مصر، موضحًا: «الناس في مصر بتطلب استثناءات من الوزير والمحافظ عشان يدخلوا مدرسة بعينها فوق الكثافة، وبشوف ده في الشهر آلاف المرات، وإحنا اللي بنعمل كده، عشان يكونوا في المدرسة اللي جنب البيت، وعندما نرفض يلجأ الأهالي إلى جميع الوساطات ويكون الإلحاح غير طبيعي»، مشيرًا إلى أن ترك ملف كثافات الفصول لمدة 30 سنة تسبب في ما يحدث الآن.