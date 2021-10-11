مدير إدارة الإعلام بالأقصر يتسلم عمله غدا الثلاثاء بعد قرار تعيينه

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا جديدا بتكليف ياسر مهدي عبد المنعم، للعمل مديرًا لإدارة الإعلام بمحافظة الأقصر، على أن يتسلم مهام عمله بداية من غدًا الثلاثاء، داخل مكتبه بقطاع الإعلام والصحافة في ديوان عام محافظة الأقصر.

نص قرار تعيين مدير الإعلام

وجاء نص القرار الذي أصدره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية برقم 345 لسنة 2021، «بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1999 بتنظيم وزارة التنمية المحلية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بالتفويض في الاختصاصات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة، وعلى محضر اجتماع اللجنة الدائمة للقيادات بديوان عام محافظة الأقصر رقم 2 لسنة 2020 بتاريخ 2 نوفمبر 2020».

تعيين «مهدي عبد المنعم» مديرًا للإعلام

وتابع نص القرار: «تقرر في المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، تعيين ياسر مهدي عبد المنعم عوض للعمل في وظيفة مدير عام الصحافة والإعلام بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك لمدة عام، بالمادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه».

وعمل مدير الإدارة العامة للصحافة والإعلام الجديد بمحافظة الأقصر، سابقًا بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وقبلها شغل منصب المدير الأسبق للعلاقات العامة بالمحافظة، ومرة أخرى عاد للعمل بمديرية التربية والتعليم بالغربية، ثم تكليفه مديرا للإعلام لمحافظة الأقصر.

يذكر أن محافظة الأقصر تشهد حركة تغييرات كبيرة في الشوارع من عمليات تطوير وتجهيز للمشروعات الكبرى استعدادًا لاستقبال الموسم السياحي الجديد وافتتاح مشروع طريق الكباش.