إجراءات عاجلة من التضامن تجاه العمارة المنكوبة بالأقصر بعد احتراقها بالكامل

كشف محمد حسين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن اتخاذ إجراءات سريعة في واقعة حرق محتويات عمارة سكنية بالكامل بها 6 شقق سكنية بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، مؤكدًا معاينة الحريق على الطبيعة عقب حدوثه على الفور، مع قيام إدارة القرنة بحصر الخسائر الناجمة عن الحريق الذي شب في العمارة السكنية بالكامل وأسفر عن تآكل جميع المحتويات من أثاث داخل جميع الشقق السكنية بالعمارة.

احتراق أثاث عمارة سكنية بالكامل

وأوضح وكيل مديرية التموين الاجتماعي بمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أن الخسائر الناجمة عن الحريق، عبارة عن احتراق وتآكل محتويات منقولات وأثاث منزلي في العمارة السكنية التي تضم أسرة من عائلة واحدة، بـ6 شقق وورشة نجارة أسفل العمارة، وتقع بجوار كوبري الشو بمركز القرنة غرب محافظة الأقصر» موضحا أن ماسا كهربائيا أدى إلى اشتعال النيران دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

«تضامن الأقصر»: تسيلم بطاطين وصرف إعانات

وأكد وكيل مديرية التضامن الإجتماعي، على تسليم الأسرة بالكامل عددًا من البطاطين وموادًا غذائية، لافتًا إلى أنه تواصل مع مسئولي الهلال الأحمر بمحافظة الأقصر بهدف تقديم الدعم النفسي للمواطنين من سكان العمارة المنكوبة نتيجة الحادث الأليم، مشيرًا إلى التواصل مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل محافظة الأقصر بهدف تقديم مساعدات مادية وعينية عاجلة للأسر المتضررة من حريق العمارة السكنية غرب محافظة الأقصر.