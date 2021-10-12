5 قرارات للمجتمعات العمرانية.. أبرزها الإعفاء من غرامات تأخير الأقساط

اجتمع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأعلن مجلس الإدارة، فور انتهاء الاجتماع على عدة قرارات هامة.

جهاز لتنمية مدينة السويس الجديدة

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز تفاصيل الاجتماع، وهي كالآتي:

1 - وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إنشاء جهاز لتنمية مدينة «السويس الجديدة» ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهوري رقم «316» لسنة 2021 بتخصيص 65494.38 فدان تقريبًا، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وقد وافقت الهيئة، على اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، واستكمال باقي الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

2 - منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة «90%» من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات الآتية:

1 - الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال.

2 - الوحدات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها «سكني، وتجاري، وخدمي، واستثماري، وصناعي، والفيلات».

3 - الوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

إعفاء المواطنين من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تستمر مدة الإعفاء، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية، على أن تسرى هذه التيسيرات في الحالات الآتية، الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية:

1 - الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

2 - التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

3 - لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

إنشاء «سنترالين» بالعلمين الجديدة

3 - تخصيص قطعتي أرض بمدينة العلمين الجديدة، لصالح الشركة المصرية للاتصالات، لإقامة سنترالين.

4 - تخصيص قطعتي أرض، بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، لصالح شركة فوادفون مصر لإقامة سنترالين.

5 - تخصيص 4 وحدات أرقام «4،3،2،1» بالدور الأرضي بالعمارة رقم «26» بالمجاورة الأولى بالحي الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، لصالح مجلس الأمناء بمدينة دمياط الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع، لاستخدامها بنشاط عيادات تأمين صحي.