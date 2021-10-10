مصرع طالبة دهستها سيارة في أول يوم دراسي بالفيوم

كعادة كل التلاميذ ظلت «ندى» مستيقظة طوال الليل بجوار ملابسها الجديدة وحذائها وحقيبة المدرسة، تنتظر طلوع الصباح حتى ترتديها وتحمل حقيبتها على ظهرها وتذهب إلى المدرسة، لتلتقي بأصدقائها، وتتعلم وتلهو مع رفقائها من نفس عمرها داخل المدرسةز

ارتدت «ندى» ملابسها وودعت والديها وذهبت إلى مدرستها، وقضت أول أيام الدراسة بين زميلاتها حتى انتهى اليوم الدراسي، وخلال عودتها إلى منزلها دهستها سيارة مسرعة لتسقط على الأرض وتغرق دمائها ملابسها وكراساتها، وبدلاً من أن تعود لأسرتها تروي ما درسته عادت لهم جثة هامدة.

بلاغ بمصرع تلميذة أمام المدرسة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بمصرع تلميذة أثناء خروجها من المدرسة في أول أيام الدراسة، بعدما دهستها سيارة مسرعة، خلال عبورها الطريق.

مباحث إطسا تعاين جثة تلميذة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز إطسا، والمقدم أسامة قرني رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وجرى معاينة الجثة، وتبين أنّها لطفلة تدعى ندى مجدي (6 سنوات)، تلميذه بالصف الأول الابتدائي بمدرسة أبو النور الابتدائية التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

نقل جثة الطفلة للمشرحة

جرى استدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وبيان ما بها من إصابات وأسباب الوفاة.

صدمة بسبب وفاة تلميذة بالابتدائية

وأصيب والدي الطفلة بصدمة فور علمهم بوفاة ابنتهم دهساً أسفل سيارة مسرعة، في أول يوم تذهب فيه للمدرسة لتلتحق بالصف الأول الابتدائي، ولم تتمكن من الفرحة بملابس المدرسة الجديدة، وكراساتها، وأقلامها.