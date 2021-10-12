أستاذ يعنف تلميذا بكى من النعاس ومدير المدرسة يحتضنه و«نيمه على ذراعه»

جلس تلميذ بمرحلة التعليم الابتدائي داخل إحدى المدارس بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، يبكي بكاء شديدًا لرغبته الشديدة في النوم، وعدم قدرته على الجلوس في الفصل، ما جعل المدرس يُعنفه بسبب بكائه ورغبته في ترك الحصة، والذهاب لمنزله حتى ينام، معتقدا أنّه يريد الهرب من المدرسة، وتصادف مرور مدير المدرسة من أمام الفصل، وحينما سمع المدرس يعنف التلميذ دخل وسأله عن السبب، وعندما علم اصطحب الطفل معه إلى مكتبه فاعتقد الجميع أنّه سيستدعي ولي أمره أو سيعاقبه، إلا أنّ ما حدث كان غير متوقع.

مدير مدرسة يحتضن طفلا شعر بالنعاس

فوجئ المدرسون في مدرسة عثمان بن عفّان الابتدائية، التابعة لإدارة سنورس التعليمية بمحافظة الفيوم، بقيام محمد الفاروق مدير المدرسة، باحتضان تلميذ وجعله ينام بين ذراعيه، وحينما سألوه أخبرهم أنّه شعر بالنعاس، وكان يبكي حتى ينام، وعنّفه مدرسه اعتقادا منه أنّه يريد الهرب من المدرسة، فيما قال المدير، إنّه طفل صغير مثل أبنائهم، ويجب تحملهم، وأنّه ربما كان تعود على السهر في الإجازة، ولم يتعود بعد على الاستيقاظ مبكرا، ويجب احتواؤه حتى لا يكره المدرسة والمدرسين.

أهالي سنورس يشيدون بتصرف المدير

وأشاد أهالي مركز سنورس خصوصا، ومحافظة الفيوم عموما، بتصرف مدير المدرسة مع الطفل، والذي وصفوه بالنبيل خصوصًا أنّه ظل محتضنًا الطفل طوال فترة نومه، قائلين إنّه يجب أن يقتدي المدرسون بتصرف مدير المدرسة مع الطفل، حتى يكونوا سببا في حب الأطفال لـ«المدرسة» وعدم نفورهم منها، فالتربية قبل التعليم، والتعليم ليس بالعنف والضرب، لكن بالاحتواء وكسب حب الأطفال، خصوصا وهم في مراحلهم الأولى من التعليم.

وقال محمد زيدان الزيني، أحد أهالي سنورس، إنّ موقف مدير مدرسة عثمان بن عفان، هو موقف إنساني نبيل وأبوي وتربوي، ويجب الاقتداء به، فإن الراحمين يرحمهم الله، داعيًا لمدير المدرسة بأن يبارك له في عمره وصحته.