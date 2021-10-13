تكرار تجربة شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية بعد استضافة 200 ألف مواطن

جاء شاطئ المندرة المجاني خلال الصيف المنصرم، كأحد أبرز الوجهات الشاطئية للبسطاء الذين يرغبون في قضاء أيام الصيف بأقل تكلفة ممكنة، وهو الأمر الذي انعكس على حجم رواده الذي وصل إلى ما يزيد عن 200 ألف مواطن، وفقا لتقرير ختام الموسم الصيفي الذي أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، وهو ما يبين قيمة ذلك الشاطئ.

تكرار تجربة شاطئ المندرة المجاني الصيف المقبل

ومع إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن عزم الإسكندرية تكرار تجربة شاطئ المندرة المجاني بتخصيص شاطئ آخر مجاني خلال الصيف المقبل، حيث تكشف الأرقام الواردة في تقرير ختام الموسم الذي حصلت عليه «الوطن»، عن تحول الشاطئ إلى مقصد للعديد من الفئات وخاصة البسطاء.

شاطئ استقبل ذوي الهمم والجمعيات الخيرية

ووفقا للتقرير، فإن شاطئ المندرة المجاني استقبل ما يزيد عن 200 ألف مواطن، وجرى تخصيص جزء منه كشاطئ لذوي الهمم واستقبال رحلات الجمعيات الخيرية مجانا والتي بلغ عددها 135 جمعية خيرية بإجمالي 18500 زائر.

كما أن شاطئ المندرة المجاني أصبح قبلة للمبادرات الخاصة بالإدارة، حيث شهد مبادرات الحفاظ على نظافة الشواطئ، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بتنفيذ حملات «أنت أقوى من المخدرات»، للتوعية بخطورة التعاطي والإدمان، و التعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقيام القسم الإعلامي لها بتنفيذ عدة حملات ناجحة على مدار أشهر الصيف للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.