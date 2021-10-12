أعمال التطوير النهائية بطريق الكباش بالأقصر (صور)

تعرض صحيفة «الوطن» 20 صورة من مشاهد أعمال الترميم والتطوير التي تجري على طريق الكباش في مدينة الأقصر، بدايةً من البوابة الجنوبية لمعابد الكرنك شمال المدينة، وصولًا إلى معبد الأقصر وسط المدينة، حيث تتضمن الصور أعمال الترميم التي يقوم بها العاملون بهيئة الآثار من المرممين للكباش والمنطقة المحيطة بطريق الكباش بالكامل، استعدادًا لحفل الافتتاح المرتقب، المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل، بحضور عدد من الرؤساء العرب الأجانب.

رئيس الوزراء في جولة بالأقصر

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمدينة الأقصر، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، ومحافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه معابد الكرنك، شمال مدينة الأقصر، بهدف متابعة آخر التجهيزات والتشطيبات النهائية التي تتم داخل صالة الأعمدة في معابد الكرنك وطريق الكباش الفرعوني، حتى معبد الأقصر في وسط المدينة.

مدبولي يصل الأقصر في جولة تفقدية

ووصل رئيس مجلس الوزراء محافظة الأقصر، مساء أمس الإثنين، عبر مطار الأقصر الدولي، وبدأ جولته داخل المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، خلف كنيسة السيدة العذراء، لمتابعة التطورات في سور طريق الكباش الفرعوني، كما تفقد أعمال الترميم التي تتم في صالة الأعمدة بمعابد الكرنك، فضلاً عن متابعة أعمال الترميم التي تتم داخل الصالة، وترميم عدد من الكباش داخل معابد الكرنك، قبل أن يتوجه لتفقد أرجاء المعبد، ومتابعة آخر التطورات.