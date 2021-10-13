مبادرة لتجهيز 13 فتاة مقبلة على الزواج في «طهواي» بالمنوفية

أطلقت جمعية التنمية بقرية «طهواي»، التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، مبادرة إنسانية، لمساعدة العرائس المقبلات على الزواج من أبناء القرية، حيث تم تقديم الأجهزة الأساسية في العفش إلى 13 فتاة من غير القادرات، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأخرى، وسط ترحيب كبير من أهالي القرية بهذا العمل الخيري.

«عاشور» يوضح تفاصيل المبادرة

وقال عبد الرحمن عاشور، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بطهواي، إن فكرة تجهيز العرائس ليست وليدة اليوم، ولكن تم تنفيذها عدة مرات لمساعدة غير القادرات من الفتيات المقبلات على الزواج، مؤكداً أنه تم تقديم الأجهزة الأساسية، مثل الثلاجة والغسالة والبوتجاز، وغيرها من الأجهزة المنزلية الأساسية في «عفش» العروسة.

«عاشور»: الجمعية تهدف لمساعدة غير القادرين بطهواي

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية تنمية قرية طهواي في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تسليم الأجهزة للعرائس في القرية، وسط حالة من الفرحة بينهم وأسرهم، موضحاً أن الهدف من هذه المبادرة هو مساعدة الأسر غير القادرة في توفير جزء كبير من نفقات الزواج، تسهيلاً عليهم، في ظل الدور المجتمعي العام للجمعية.

أنشطة جمعية تنمية المجتمع بطهواي

وأوضح «عاشور» أن الجمعية تقوم بالعديد من الأنشطة الهامة لخدمة القرية، ومن بينها توصيل المياه للأسر غير القادرة، وكذلك بناء أسقف المنازل المنهارة، ورعاية الأيتام، موضحاً أنه منذ استلام مجلس الإدارة الحالي، بقيادة أشرف العياط، نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة لخدمة غير القادرين من أهالي القرية، تحت إشراف الإدارة الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.